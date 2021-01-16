شكرا لقرائتكم خبر عن 240 طبيبا وممارسا بمركز تطعيم الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن لقاح كورونا آمن وفعال وعلى الجميع الحرص على التطعيم به. لافتا إلى أن العمل بمركز لقاحات الدمام يستمر حتى منتصف الليل، كما يقدم خدماته يومي الجمعة والسبت.

وقال العريفي، إن العمل في مركز اللقاحات على قدم وساق، ويعمل به 240 طبيبًا وممارسًا صحيًا، وسط تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على اللقاح.

وحث العريفي المواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق «صحتي»، لأخذ اللقاح للمحافظة على صحتهم وسلامتهم، من تعرضهم للإصابة بالفيروس، مذكرا بأن اللقاح مجاني، وأنه آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية وينتج عنه استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.