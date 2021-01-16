شكرا لقرائتكم خبر عن ..وإعدام كلي وجزئي لـ43 ألف ذبيحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 رأساً من الأنعام خلال عام 2020 ذُبِحَتْ في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 1133 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك كليا، و42.382 ذبيحة جزيئاً.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد المطيري، أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي الذي استقبل 274.792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في «الخمرة» 252.097 ذبيحة، وجرى ذبح 109.930 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571.045 ذبيحة، ومن الأبقار 46.280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19.494 رأساً من الإبل،.يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين، و255 جزاراً، و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة.