شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1.5 مليون طن نفايات منزلية بجدة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من مليون و457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة. وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان المحيميد، أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 17 مليونًا و778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء، ورفع 911,613 مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبينًا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 ملايين و366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ745,322 حاوية وصيانة واستبدال 30,396 حاوية، وغسيل 23,513 كم من الأرصفة والمرافق.

وبيّن المحيميد أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124,262 لوحة دعائية مخالفة و6488 مترًا مربعًا من الكتابات المشوّهة للمظهر العام، بالإضافة لرفع 34,205 من الإطارات المستهلكة، لافتًا إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م، تضمنت غسيل وتطهير 124.651 موقعًا شملت مناطق ألعاب الأطفال وأجهزة الصراف الآلي وواجهات المحلات والأبنية، ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.