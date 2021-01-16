شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا مستفيد من 44 خدمة رقمية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت وكالة الترجمة والشؤون التقنية 44 خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار العام، وإنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها بإجمالي تخطّى حاجز مليوني مستفيد.

وأتاح دليل الخدمات الرقمية الذي وفّرته إدارة التحوّل الرقمي بالوكالة مقرأة الحرمين الشريفين، وهي مشروع عالمي لتعليم القرآن الكريم مشافهة لمَن زار الحرمين الشريفين وعن بُعد لمَن كان في بلده، ومنصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية، وتقديم الإرشاد والوعظ الديني، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويحوي الدليل نظام الملاحة الإلكتروني في المسجد الحرام المقصد، وهو أول نظام من نوعه، ويعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، الذي يحدّد موقع حامل الهاتف النقال، ويتم إرشاده إلى مقصده داخل المسجد وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي «GPS»، كما يتيح الدليل مشاهدة البث المباشر للحرمين في جميع الأوقات، والاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة، ومجلة الحرمين الشريفين، ومجلة منارة الحرمين وإصداراتهما الدورية.

وتسهّل الخدمات الوصول إلى الإجابة عن فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الموقع الإلكتروني للرئاسة، وخدمة القرآن المترجم بلغات متعددة الذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم، إضافة إلى مجموعة من الخدمات التعليمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف.

ومن ضمن الخدمات خدمة شؤون إفطار الصائمين لأصحاب الأعمال الخيرية.