شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: نؤيد جميع إجراءات مواجهة الميليشيا الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين، بشدة، في بيان أمس، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 3 طائرات دون طيار «مفخخة» باتجاه المملكة والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد «العثيمين» تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة «المفخخة» والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.