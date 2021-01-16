شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن بـ21 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت رئاسة شؤون الحرمين إدارة للغات والترجمة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالعديد من اللغات العالمية من خلال البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج.

وتقدم إدارة اللغات والترجمة عدة خدمات كالتوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع عدد من المترجمين المنتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون 21 لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على «FM»، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني منصة منارة الحرمين، إضافة إلى توزيع سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ «FM» والتطبيقات الذكية، «تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين».