شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 3 طائرات حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 3 طائرات دون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى، صباح أمس الجمعة، اعتراض وتدمير الطائرات المفخخة، والتي تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة «الحديدة».

وأضاف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خرق اتفاق «ستوكهولم» وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المفخخة»، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية للاتفاق. وأوضح «المالكي» أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.