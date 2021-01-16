شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول سيارات لنقل المقررات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس بنين وبنات في جميع مدن وقرى وهجر المحافظة، وذلك استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مدير عام التعليم بالأحساء حمد العيسى، أن إدارة التجهيزات المدرسية ممثلة في قسم المقررات المدرسية شرعت ومنذ وقت مبكر فور وصول الكتب من الوزارة وعبر أسطولها من السيارات إلى تسليمها لـ 1115 مدرسة بنين وبنات والمدارس الأهلية ليتم توزيعها على 223 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم، وذلك حرصا على البداية الجادة والمنتظمة للعملية التعليمية.

وأشار إلى التوجيه والمتابعة المستمرة من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، بتوفير كافة المتطلبات وتهيئة كافة الظروف أمام نجاح التعليم عن بعد، ورفع العيسى شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على توجيهه باستمرار الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني حرصا منه - سلمه الله - على صحة وسلامة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، مشيدا بما سخرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية لضمان استمرار التعليم على أعلى المستويات، ووفقا لأحدث الأنظمة التربوية والتعليمية، وأبدى العيسى ثقته في جميع زملائه المعلمين والمعلمات في تسخير جل جهودهم وخبراتهم لتقديم رسالتهم التعليمية الموكلة لهم على أفضل وأكمل صورة.