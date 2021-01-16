شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة مخالفة في 135 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية شرق الدمام 14 منشأة مخالفة، ووجّهت 230 إنذارًا، خلال 135 جولة رقابية نفذتها إدارة صحة البيئة على مختلف المنشآت الغذائية، وذلك ضمن جهودها في شهر جمادى الأولى.

وواصلت إدارة الأسواق جولاتها الرقابية على المحال التجارية، وأغلقت عددًا من المحلات المخالفة للاشتراطات النظامية، إضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وعززت إدارة النظافة أعمال نظافة المتنزهات والحدائق العامة، وذلك ضمن جهودها في معالجة الملوثات البصرية. فيما واصلت البلدية أعمال رفع البسطات المخالفة في عدد من الأحياء السكنية.

وكثّفت البلدية حملاتها الرقابية للتأكد من التزام محطات الوقود بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقًا للاشتراطات، وأكدت أهمية الالتزام تفاديًا للغرامات، وإيقاف ترخيص الخدمة.