شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مضامير مشاة تعزز جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنشأت بلدية الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل 3 مضامير مشاة جديدة بطول 4250 مترًا في عدة مواقع للمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المحافظة. فيما زرعت 6500 شجرة في عدة مواقع خلال العام الماضي 2020.

وأشارت البلدية إلى إصدار إدارة رخص البناء 2582 رخصة بناء سكنية وتجارية خلال العام المنصرم 2020 م، ما يدل على استمرار النمو في معدلات البناء بالمحافظة. لافتة إلى تركيب 260 كرسيًا و10 مظلات خشبية في عدة مواقع خلال نفس العام.

ولفتت إلى إزالة 1334 سيارة تالفة ومهملة من كافة أحياء الخبر، خلال العام الماضي، ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت إدارة النظافة أعمال إزالة الحواجز والتعديات في شوارع حي الخبر الشمالية، ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري. كما واصلت أعمال إزالة مواد ومخلفات البناء الموجودة في الأراضي الفضاء، بعد تحذير ملاكها بإزالتها كونها من الملوثات البصرية والبيئية؛ ما يستدعي التصدي لها عبر تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وحجزها.