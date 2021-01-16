شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات وصيانة الأرصفة بمليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل قسم النظافة، التابع لإدارة الخدمات ببلدية مليجة، أعمال النظافة في مركز الحسي، وذلك بإزالة المخلفات، فيما كثّف قسم الصيانة أعمال طلاء وصيانة الأرصفة، وذلك ضمن معالجة التشوّه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».