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إزالة المخلفات وصيانة الأرصفة بمليجة

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الدمام - شريف احمد - واصل قسم النظافة، التابع لإدارة الخدمات ببلدية مليجة، أعمال النظافة في مركز الحسي، وذلك بإزالة المخلفات، فيما كثّف قسم الصيانة أعمال طلاء وصيانة الأرصفة، وذلك ضمن معالجة التشوّه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد -19».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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