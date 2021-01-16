شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 4 محلات ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة صحة البيئة التابعة لبلدية محافظة بقيق جولات رقابية على محلات الأغذية، أسفرت عن مخالفة 4 محلات، وإنذار 3 أخرى، وذلك ضمن جهودها للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات الصحية، والتقيّد بالتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على محلات تقديم الوجبات السريعة والكافيهات ومراكز التموين، كما عززت إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية» جولاتها على أنشطة «مغاسل الملابس»؛ للتأكد من تطبيق أنظمة اشتراطات صحة البيئة والاحترازات الصحية.

وأشارت البلدية إلى أنه استكمالًا لجهودها المبذولة في تحسين المشهد الحضري، نفذت إدارة الأمن والسلامة عمليات إنذار ورفع المركبات التالفة لإزالة الملوثات البصرية في أنحاء المحافظة.