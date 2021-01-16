شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة وتوزيع 20 ألف شجرة لتجميل القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت بلدية محافظة القطيف أن إدارة الحدائق والتشجير زرعت خلال عام ٢٠٢٠م أكثر من ١٠ آلاف شجرة متنوعة، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتجميل المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء، إضافة إلى توزيع ١٠ آلاف شجرة على المواطنين من خلال المبادرات، وذلك لتعزيز الوعي ونشر ثقافة التشجير.

وأكدت البلدية تعزيز الشراكة المجتمعية، خلال العام الماضي، بـ ٧ مبادرات شارك فيها ٧٨٩ متطوعًا ومتطوعة من أبناء وبنات المجتمع بمبادرات البلدية في تحسين المشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.

وكانت البلدية قد أشارت إلى أن إدارة الحدائق والتشجير واصلت مبادرة «قطيفنا خضراء» بالتعاون مع فريق كيان الخير وكشافة رسل السلام، وبمشاركة ٤٤ متطوعًا، لزراعة ٥٠٠ شجرة بمثلث الخزان تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الرياض بالقطيف.

وزارت البلدية، خلال العام الماضي، ٤٢٣٤ منشأة غذائية وصحية عبر 5 مبادرات «كيف ترتقي بمنشأتك، رقابة، مصدرها، رقابة وثقافة، غذاؤكم بأيدٍ أمينة»، والتي تُعنى بالارتقاء بالمنشآت وتأهيلها وفق الاشتراطات النظامية والصحية.