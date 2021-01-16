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لحظة تلقي نائب أمير نجران الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ورفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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