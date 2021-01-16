شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تلقي نائب أمير نجران الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ورفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في السعودية من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.