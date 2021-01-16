شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطن حصل على 8 براءات اختراع من "كاكست" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل مخترع يدعى "حمود البدراني" على 8 براءات اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست".

وتعددت براءات الاختراع التي حصل عليها، وفقا لقناة "الإخبارية"، ومنها براءة اختراع تجمعية للتحكم بضغط المضخة في شبكات المياه، وبلك التسليح للإنشاءات المعمارية، ومصدات الرمال المتحركة.

وأكد أن الاختراعات التي توصل إليها جاءت لمعالجة القصور التي وجدها في بعض الأدوات الموجودة في السوق.