شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن المدة المسموح بها لتجديد إقامة العمالة المنزلية والتجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات المدة المسموح بها لتجديد الإقامة قبل انتهائها للعمالة المنزلية أو التجارية.

وقال الجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.

وأضافت انه في حال تبقى على صلاحية هوية مقيم للعمالة التجارية أقل من 6 شهور مع وجود "رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي" سارية المفعول.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أنَّ صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار تجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.