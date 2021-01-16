شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في واشنطن لـ المواطنين : ابتعدوا عن أماكن التظاهرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين، اليوم الجمعة، بالابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، مشيرة إلى أن السفارة تستأنف عملها يوم الخميس القادم.

وقالت سفارة المملكة: "تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة الا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية".

‏واضافت السفارة أنها ستكون مغلقة بدءا من الاثنين ١٨ الى الأربعاء ٢٠ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١، لافتا إلى أنه في حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.