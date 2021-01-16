عاجل .. #الواتساب يلغي تطبيق السياسة الجديدة

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أعلن تطبيق “واتساب” التابع لشركة “فيسبوك” إلغاء تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين ، حيث أفاد أنه لن يتم مشاركة البيانات و لن يتم حذف الحسابات بعد تاريخ ٨ فبراير .

وتفصيلا،ً كان “واتساب” قد نبَّه مستخدميه البالغ عددهم مليارَي مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

حيث أصبح الآن إستخدام تطبيق الواتساب آمن مثل ما كان عليه سابقاً .

