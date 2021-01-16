«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، يوم الأحد 24 يناير الجاري.

وحددت الجمارك في إنفوجرافيك نشرته، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شروط وضوابط الدخول للمزاد، وتضمنت دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

كما تضمنت الشروط، ضرورة إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو ايداعها في حساب الجمرك.

ومن الشروط أيضًا، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

ويجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأخيرًا، يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.

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