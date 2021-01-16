السعودية اليوم / تونس تسجل 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 175,065 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالةً.

// انتهى //

23:49ت م

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تونس 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 175,065 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالةً.// انتهى //23:49ت م0123

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