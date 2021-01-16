السعودية اليوم / شرطة منطقة حائل : القبض على مقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات في المنطقة



حائل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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23:48ت م

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