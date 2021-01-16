السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي يقوم بزيارة تفقدية لمجمع الملك فيصل الطبي



الطائف 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

قام الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال المالكي أمس، بزيارة تفقدية لمجمع الملك فيصل الطبي، وقف خلالها على أقسام ومرافق المستشفى، كما استمع الى عرض عن الخدمات التي يقدمها المستشفى والفئات المستهدفة.

واطلع الدكتور طلال المالكي على المبادرات والإنجازات التي حققها مجمع الملك فيصل الطبي خلال الـ 4 الأعوام الماضية.

وفي ختام الزيارة عبر الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي عن سعادته بما شاهده من أعمال وإنجازات تصب في خدمة المواطنين والارتقاء والاهتمام بصحتهم، مقدماً شكره لمدير لمجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي، وفريق العمل على ما يقدموه من عمل مستمر ومتميز، سائلا المولى الشفاء العاجل لجميع المرضى.

// انتهى //

23:14ت م

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