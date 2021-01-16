السعودية اليوم / سمو ولي العهد يُعزي سمو ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله



الرياض 2 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

23:09ت م

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الرياض 2 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:09ت م0110

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