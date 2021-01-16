السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يُعزي سمو أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله



الرياض 2 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 يناير 2021م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

// انتهى //

23:08ت م

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