شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط مقيمين سرقا كيابل كهربائية من أحد المستودعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مقيمين قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات في المنطقة.

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.