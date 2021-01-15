خوف في واشنطن وتأجيل بروفة التنصيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

جرى تأجيل بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، المقرر عقدها يوم الأحد؛ بسبب مخاوف أمنية، وفقًا لما ذكره مصدران على دراية بالقرار لموقع بوليتيكو الأمريكي، وذلك وسط أجواء يسيطر عليها الخوف من وقوع حادث أمني يعكر صفو إجراءات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء المقبل.

تأمين في واشنطن:

وبعد أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في واشنطن، أغلق مسؤولو الأمن مجمع الكابيتول، فيما أعلن البنتاجون أن سينشر 25 ألف عنصر من الحرس الوطني في واشنطن دون أن يحدد موعد سحبهم.

وكانت وزارة الدفاع قد تحدثت في وقت سابق عن نشر 20 ألف عنصر من الحرس الوطني، مما يعني أنها رأت أن العدد غير كافٍ لمواجهة التهديدات المحتملة.

وشعر كبار المشرعين ومسؤولو الأمن الداخلي بالقلق من التهديدات المتزايدة حول التنصيب، وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في نهاية هذا الأسبوع من الاحتجاجات المسلحة في جميع الولايات الخمسين.

وقالت مصادر لموقع “بوليتيكو”: إنه من المقرر الآن أن تقام البروفة يوم الاثنين. ورفضت لجنة التنصيب الرئاسية التعليق على التغييرات.

