واتساب يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن تطبيق واتساب إرجاء تعديل شروط قواعد الخصوصية في التطبيق، عقب احتجاجات المستخدمين.

وقال واتساب: إنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، متابعًا: سنعمل على توفير كل المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية.

واتساب وشفافية أكبر:

ولفت إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها، متابعًا: سنبذل جهدًا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.

وشدد واتساب على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

