شكرا لقرائتكم واتساب يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15
وشدد واتساب على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.
واتساب يرجئ تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين
لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن تطبيق واتساب إرجاء تعديل شروط قواعد الخصوصية في التطبيق، عقب احتجاجات المستخدمين.
وقال واتساب: إنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، متابعًا: سنعمل على توفير كل المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية.
واتساب وشفافية أكبر:
ولفت إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها، متابعًا: سنبذل جهدًا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.
وشدد واتساب على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.