شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المُتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

