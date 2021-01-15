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شرطة حائل: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية

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جدة - خالد شويل - أعلن المُتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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