شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كفيف يتحدى إعاقته ويتعلم برمجة الكمبيوتر ويدرب المكفوفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدى مواطن كفيف إعاقته، وتمكن من تعلم برمجة الكمبيوتر، ويقوم بتقديم دورات تدريبية للمكفوفين.

قال المبرمج الكفيف عبدالعزيز الشماسي أن هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" آمنت بقدراته كأحد المطورين في مجال البرمجة، كاشفًا عن الآلية التي يعتمد عليها لممارسة عمله في البرمجة.

وأكد الشماسي أنه يعتمد على برامج يمكنها قراءة النصوص والأكواد الموجودة على شاشة الكمبيوتر، ويستمع إليها، مبينا أنه استطاع أن يصبح مبرمجًا للكمبيوتر رغم إعاقته البصرية.

وأضاف أنه تمكن من ذلك مستفيدا من الدورات التي قدمتها له مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك".