شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحبيب يحذر : "الرهاب الإجتماعي قد يؤدي لإدمان المخدرات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، من مخاطر الرهاب الاجتماعي على حياة الفرد الزوجية والأسرية والاجتماعية والدراسية والعملية.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرهاب الاجتماعي قد يتسبب في تعطل زواج بعض النساء والرجال، كما يعطل الحياة الدراسية ؛ ويتسبب في ضياع حقوق صاحبه.

وأضاف أن أضراره تصل أيضا لإصابة الفرد بالكأبة واضطراب الأكل، كما قد يدفع المرء لإدمان المخدرات.