شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "المنيع" يوضح حكم من نوى الصدقة ولم يتصدق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم من نوى الصدقة ولم يتصدق.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، أن المسلم سيؤجر على نيته الأولى.

واستشهد على صحة ذلك بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم :" هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً"، مؤكداً أن فضل اللهورحمته واسعة.