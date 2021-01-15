شكرا لمتابعة خبر عن شروط يجب توافرها للحصول على رخصة استيراد وشراء وبيع الأسلحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الداخلية الضوابط المتعلقة بالحصول على رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها.

واشترطت الوزارة، وفقا للجريدة الرسمية "أم القرى"، بألا يقل عمر طالب الرخصة عن 25 عاما، وأن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.

كما اشترطت على من يريد استيراد أو شراء أو بيع الأسلحة أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط، كما يجب أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.