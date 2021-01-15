شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الجمارك" توضح طريقة دخول البضائع والمنتجات للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت الهيئة العامة للجمارك طريقة فسح الحاويات المحملة بالبضائع والمنتجات داخل المملكة.

وذكرت أنه يجب على التاجر أو المخلص الجمركي على منصة "فسح الإلكترونية" قبل 3 أيام من وصول السفينة المحملة بالبضائع إلى المملكة.

وشددت على ضرورة أن تكون أوراق التاجر أو المخلص الجمركي سليمة للسماح بفسح الحاوية، مؤكدة أنه يتم فسح البضائع في أقل من 24 ساعة من رفع الطلب بالمنصة.

وأكدت أن الخطوة الأخيرة من عملية الفسح تكون بفحص البضائع، والتأكد من عدم حملها لأي ممنوعات قبل السماح بدخولها للمملكة.