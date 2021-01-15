شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية : المرأة ستتولى منصب قاضية شرعية قريبا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، إن دخول النساء في بعض الوزارات جاء متأخرا، مبينة أن وزارتي التعليم والصحة بهما أكبر نسبة لتمكين المرأة.

وقالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، أن هناك الآن أكثر من 2000 سيدة يعملن في وزارة العدل، مؤكدة أن تولي المرأة منصب القاضي بات قريبًا، لافتة إلى أن نسبة تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية في القطاع الخاص بلغت 25%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 31%.

وأضافت أن الحكومة جادة في ملف تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية عكست حجم تقدم المملكة في هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك تقبلًا لدخول المرأة لسوق العمل خصوصًا مع وجود إرادة سياسية.