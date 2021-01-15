شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. شاحنة تحمل خزان فولاذي ضخم لنقل الغاز المسال في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو شاحنة تحمل خزان فولاذي ضخم لنقل الغاز المسال أثناء سيره على إحدى الطرق في المملكة.

وأظهر المقطع المتداول الشاحنة وهي تحمل الخزان الضخم، وتسير بسرعة بطيئة على الطريق، بينما تابع أحد المسؤولون عنه مراحل سيرها.

يذكر أن المسؤولون عن نقل الشاحنة استعانوا بشاحنة أخرى تم ربطها بالشاحنة الأساسية التي تحمل الخزان الذي كتب عليه:"نفخر بصناعته في السعودية".