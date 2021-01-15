بالفيديو.. نائب أمير نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - شكر القيادة
تلقى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
ورفع نائب أمير المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنين والمقيمين في المملكة من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.
#فيدو— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) January 15, 2021
نائب أمير #نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا#فيروس_كورونا pic.twitter.com/WXzn9Thl0o
#فيدو
نائب أمير #نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا#فيروس_كورونا pic.twitter.com/WXzn9Thl0o