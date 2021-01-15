«التأمينات»: 3 حالات للتعامل مع عودة صاحب المعاش التقاعدي لعمل خاضع للنظام

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن عودة صاحب المعاش التقاعدي إلى عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن عودة صاحب المعاش التقاعدي إلى عمل خاضع لنظام إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين، مشيرة إلى أنه يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.

وإذا كان عمر المتقاعد عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدى إليه الفرق من المعاش، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه كان عمر صاحب المعاش التقاعدي عند العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، فيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا ما زال عاجزاً فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام.

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