القبض على 3 مواطنين بالرياض تورطوا في نشل الحقائب النسائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها

وأكد متحدث شرطة الرياض أن إحدى وقائع السرقة أدت إلى تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.