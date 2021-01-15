بالفيديو.. طبيبة توضح الفرق بين لقاح كورونا السعودي واللقاحات الأخرى

نجح فريق بحثي سعودي من "معهد الأبحاث والاستشارات الطبية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، من التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس "كورونا المستجد".

وعن مرحل الوصول للقاح، قالت قائد الفريق البحثي الدكتورة إيمان منصور: ينضم اللقاح الجديد لقائمة "الجيل الجديد" الذي يعتمد على تقنية الـ"دي إن أ"، وقد أدرجنا عليها تقنية الجينيوم المحسّن، وفي هذه المرحلة توصلنا إلى إنهاء المراحل ما قبل السريرية، ونحن الآن في انتظار الحصول على الموافقة بإجراء التجارب السريرية.

وأوضحت قائد الفريق الفارق بين اللقاح السعودي والأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، قائلة: تتميز تقنية الـ"دي إن أ" باستقرارها العالي، حيث إنها ليست في حاجة إلى درجات حرارة منخفضة أو تخزينها في درجات برودة مرتفعة، كما هو الحال في اللقاحات الأخرى، ومن ثم يمكن نقلها بسهولة إلى المناطق البعيدة.

وبشأن توقعاتها بعد إجراء التجارب السريرية، قالت: سوف يتم التأكد من مأمونية وفعالية اللقاح، وبعدها نسعى للحصول على الترخيص، وعادة ما تستغرق اللقاحات التقليدية عدة سنوات إلا أنه في حالتنا لن يستغرق الأمر أكثر من شهور، في ضوء الدراسات المتعددة التي أجريت حول كورونا.

فيديو | بقيادة د. إيمان المنصور.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس #كورونا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/wppopdBIun — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2021

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