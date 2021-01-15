16 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 16 شاحنة إغاثية، منفذ الوديعة الحدودي، خلال المدة من 6 إلى 14 يناير 2021م.

وتستهدف محافظات مأرب، وصعدة، والحديدة، وحضرموت، وتعز، وحجة، وتحمل على متنها 225 طنًّا و663 كيلوجرامًا من السلال الغذائية، و995 كيلوجرامًا من المواد الطبية المتنوعة، ومواد إيوائية تتضمن 100 خيمة و119 بساطًا، إضافة إلى 2253 كرتونة من التمور.

تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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