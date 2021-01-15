

مدريد 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

// انتهى //

22:15ت م

0099



مدريد 2 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 235 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.// انتهى //22:15ت م0099

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.