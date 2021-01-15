السعودية اليوم / الجزائر تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 2 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 254 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالةً.

// انتهى //

21:46ت م

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الجزائر 2 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103381 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 2827 حالةً.// انتهى //21:46ت م0097

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