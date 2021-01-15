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نائب أمير نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنين والمقيمين في المملكة من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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