شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنين والمقيمين في المملكة من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.