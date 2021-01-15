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موجز الخليج 365 للسياحة.. وجهات رخيصة وخسائر المطارات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 ارتفع الأمل في التوجه للسياحة المستدامة في العديد من البلاد التي تشهد سياحة كثيفة، بعد صدمة تداعيات جائحة فيروس على القطاع.

 توقعت المطارات الأمريكية أن تغرق في خسائر جائحة كورونا، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي، رغم حصولها على 12 مليار دولار فعلا.

 استمتع برحلات سياحية مميزة، واختر واحدا من الأماكن السياحية الرخيصة الذي يمكنك الذهاب إليه في عام 2021.

 أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة عن تخفيض بنسبة 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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