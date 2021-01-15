الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

توقعات بأمطار وضباب غدًا في هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار وضباب:

وتوقع مركز الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، حيث تكون السماء غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

