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توقعات بأمطار وضباب غدًا في هذه المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

توقعات بأمطار وضباب غدًا في هذه المناطق

تشهدها أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار وضباب: 

وتوقع مركز الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، حيث تكون السماء غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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