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الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر
هناك أمور رئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات
متابعات الخليج 365 - متابعة
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أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد شرطًا لإتاحة السفر بين الدول.
أمور غير معروفة:
وقالت اللجنة في توصياتها: “ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوفرة حاليًّا بكميات محدودة”.
وأضافت: “إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى”.
العالم في سباق:
من جهته قال رئيس اللجنة ديدييه حسين: إن “العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحور”، مشيرًا إلى أن “هذه المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف”.
وأضاف: “من الواضح أن مسألة السفر جوًّا وبرًّا وبحرًا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل”.