تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

تركي بن هذلول يرفع الشكر للقيادة:

ورفع تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على ما يلقاه المواطنين والمقيمين في المملكة من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.



