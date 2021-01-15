مجلس السيادة السوداني لإثيوبيا: لا نريد الحرب ولكن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

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دعا مجلس السيادة السوداني إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود، مؤكدًا أن الجيش السوداني بوسعه استردادهما لكنهم لا يرغبون في الحرب.

وأضاف مجلس السيادة السوداني: الإثيوبيون تواجدوا في 17 موقعًا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.

مجلس السيادة السوداني يهدد بشكوى:

وتابع مجلس السيادة في السودان: لا نستبعد تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود، وقد نطلب وثائق وخرائط تاريخية من بريطانيا.

توتر متصاعد:

وازداد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة الفشقة، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترًا مربعًا، ويؤكد السودان أحقيته بها، فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.

وفي بداية ديسمبر، اتهم السودان “القوات والميليشيات” الإثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة أكثر من 20 عسكريًّا.

وقالت إثيوبيا الأسبوع الماضي: إنّ الجيش السوداني “نظّم هجمات باستخدام الرشاشات الثقيلة”، وإن “العديد من المدنيين قتلوا وجرحوا”.

وفي 31 ديسمبر، أعلن السودان أن جيشه استعاد السيطرة على الأراضي التي يحتلها مزارعون إثيوبيون.

والأربعاء قال السودان: إن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت حدوده.

