شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: جمعية العون لرعاية السجناء تقيم لقاءها التعريفي الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقامت جمعية العون لرعاية السجناء بمحافظة القريات اللقاء التعريفي الأول لبرنامجها ومبادراتها، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين والإعلاميين.

وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة جمعية العون لرعاية السجناء بمحافظة القريات عبدالله بن حمود الوشيح، تلاها كلمة تعريفية عن البرنامج من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية ونبذه عن تأسيس الجمعية وأهدافها، ومن ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أهداف الجمعية ومبادرتها، وبعد ذلك تم عرض آليات وتفاصيل خطة وبرامج الجمعية.

من جهته أكد الوشيح لـ«الخليج 365» أن جمعية العون هي أول جمعية بالمملكة تعنى بالسجناء وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء التي بلغ عددها 120 أسرة، وأضاف أنه يوجد بالجمعية عدد من المختصين من قانونيين ونفسيين واجتماعيين وأكد أنه تم عرض خمس قضايا تخص أسر السجناء وتمت إحالتها للجنة القانونية بالجمعية وتمت دراستها والتعامل مع قضيتين.