وزارة الصحة تعلن عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١ عن 173 حالات الإصابة الجديدة و عدد حالات الشفاء الجديدة 181 حالة و 3 حالات وفاة جديدة و كان تعداد الإصابات بحسب مناطق المملكة التالية :





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